Franse radicaal-rechtse politicus zegt toespraak CPAC af na 'nazigebaar' Bannon

De rechts-radicale Franse politicus Jordan Bardella heeft zijn toespraak op de Conservative Political Action Conference (CPAC) in Washington afgezegd vanwege "een provocerend gebaar dat verwijst naar de nazi-ideologie".

Gisteren maakte Steve Bannon, voormalig topadviseur van de Amerikaanse president Trump, tijdens zijn toespraak op de politieke bijeenkomst van conservatieve activisten en politici een armgebaar dat tot ophef heeft geleid, omdat het sterke gelijkenis vertoont met de Hitlergroet. Bannon zelf zegt dat hij naar het publiek zwaaide.

Bannon sloot zijn toespraak gisteren af door driemaal "fight, fight, fight", te roepen, de woorden die Trump vorig jaar zomer uitsprak nadat hij tijdens een campagnebijeenkomst was beschoten. Vervolgens strekte Bannon zijn rechterarm, waarna het publiek applaudisseerde en juichte. "Amen", reageerde Bannon.

Bardella, de partijvoorzitter van de Franse partij Rassemblement National, was gisteren ook al op de conferentie, maar was op het moment van het armgebaar niet aanwezig in de zaal, laat hij weten in een verklaring.

Elon Musk

Bannon noemt Bardella "een lafaard". Bannon zegt dat hij dit gebaar vaker maakt, waaronder tijdens een toespraak bij de partij van Bardella zelf in 2018.

Het is niet de eerste keer dat er ophef ontstaat over de lichaamstaal van mensen in de omgeving van Trump. Techmiljardair en topadviseur van Trump Elon Musk strekte twee keer zijn rechterarm bij een toespraak tijdens de inauguratie van Trump. Musk noemde de vergelijkingen met Hitler "vermoeiend".