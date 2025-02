Stolz stelt met zege in Tomaszów winst WB-klassement op 500 meter veilig

Stolz verslaan op de 500 meter, dat is pas één keer gelukt deze winter. Tatsuya Shinhama (vandaag vierde) deed het begin februari in Milwaukee. In het Poolse Tomaszów was Stolz weer de rapste. Al zag hij de race als trainingswedstrijd, zei hij vooraf. "Ik ben nog niet helemaal uitgerust en maak me niet zo druk om mijn uitslag, zo lang ik maar aan de leiding blijf in de klassementen."

En dat lukte. Met zijn zege pakte hij ook de eindzege in het wereldbekerklassement van de 500 meter, terwijl er nog drie races gereden zullen worden. Later vanavond kan hij ook de eindzege pakken in het klassement op de 1.500 meter. Zaterdag kan hij dat ook doen op de 1.000 meter. Drie klassementen winnen is nog nooit een schaatser gelukt in één seizoen.