Dankzij schaatspunt stelt Stolz winst WB-klassementen op 500 en 1.500 meter veilig

Diniz kwam vorige week op de NK afstanden nog 0,01 seconde tekort voor een WK-ticket. Scheperkamp was toen sneller, in Polen was het andersom. "Dat is jammer, maar dat is sprinten", zei Diniz. "Dat maakt het ook leuk. Het blijft een momentopname, maar ik vind het heel jammer dat ik er vorige week een honderdste naast zat." Maar toch: "Het is een hele stap ten opzichte van vorig jaar."

Op de 1.500 meter ging Kjeld Nuis tot de 1.100 meter uitstekend mee - hij zette daar de snelste tussentijd neer - maar in de laatste ronde stortte hij in en kwam de Noor Sander Eitrem nog erlangs. Nuis eindigde met een vijfde plek als beste Nederlander voor Wesly Dijs (achtste), Joep Wennemars (zestiende) en Tijmen Snel (negentiende).

Zware 1.500 meter

"Een harde dis", zei Nuis over zijn ineenstorting in het laatste rondje. Nuis merkte op dat het enorm zwaar was geweest op het ijs in Polen. Ook Stolz reed ronden lang hijgend uit met zijn handen op zijn knieën.

Zaterdag krijgt Nuis een nieuwe kans om Stolz te verslaan, op de 1.000 meter, die weer zwaar zal zijn in de laatste ronde. "Daar moet ik nog even niet aan denken", pufte Nuis lachend uit.