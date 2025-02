Ruim 353.000 'pechstudenten' krijgen compensatie om leenstelsel

Ruim 353.000 oud-studenten hebben vandaag een bedrag op hun rekening gestort gekregen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), als compensatie voor het feit dat zij geen studiebeurs kregen tijdens hun opleiding. Dat meldt een woordvoerder van DUO aan de NOS.

Deze 'pechgeneratie' studeerde tussen 2015 en 2023, toen het leenstelsel van kracht was: studenten kregen in die tijd geen basisbeurs, maar moesten hun studie met geleend geld bekostigen. Toen de basisbeurs in 2023 weer werd ingevoerd, werd besloten dat de studenten die net buiten de boot waren gevallen, recht hadden op compensatie.

Volgens DUO is er vandaag naar de 353.000 oud-studenten zo'n 555 miljoen euro overgemaakt, oftewel bijna 1800 euro per persoon. Alleen oud-studenten die minstens een jaar hebben gestudeerd toen het leenstelsel van kracht was en inmiddels zijn afgestudeerd hebben recht op compensatie: zij krijgen 34,17 euro per maand dat ze geen basisbeurs hebben gekregen.

Voucher

Studenten die tussen de zomers van 2015 en 2019 hebben gestudeerd, hebben vandaag een extra bedrag gekregen: de 'studievoucher', een bedrag van bijna 2100 euro. Zij krijgen dat, omdat ze in die periode geen basisbeurs hebben gekregen, maar ook nog niet konden profiteren van extra investeringen in het onderwijs - een van de argumenten destijds voor invoering van het leenstelsel.

Het geld dat vandaag is overgemaakt, ging naar studenten die in hun studietijd niet of nauwelijks schuld hebben opgebouwd. Zij hebben minder schuld dan het compensatiebedrag waarop ze recht hebben. Een maand geleden kregen de studenten die meer schuld hebben al compensatie: hun schuld werd verlaagd.

Gloeiende plaat

In de toekomst kunnen nieuwe uitbetalingen aan de 'pechgeneratie' volgen, zegt de woordvoerder van DUO. Mensen die nu nog studeren, hebben mogelijk ook recht op compensatie zodra ze hun diploma hebben behaald. En ook buitenlandse studenten kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, maar die moeten ze dan wel zelf aanvragen.

De compensatie leidt tot onvrede bij sommige oud-studenten. Voorzitter Abdelkader Karbache van de Landelijke Studentenvakbond zegt tegen het AD dat de tegemoetkomingen "een druppel op een gloeiende plaat" zijn, omdat veel studenten in de periode dat het leenstelsel van kracht was duizenden of zelfs tienduizenden euro's aan schuld hebben opgebouwd.

Karbache wijst er ook op dat universitaire studenten die alleen een bachelordiploma hebben gehaald, helemaal geen compensatie krijgen. "Veel van hen zijn juist meteen gaan werken om niet nog meer schuld op te bouwen. Zij zijn dus uitgesloten van extra geld, terwijl ze zichzelf wel nuttig maakten door een baan te zoeken."