Schulting pakt in Tomaszów achter Jackson tweede WB-zilver op 500 meter

Een week na de NK afstanden en drie weken vóór de WK afstanden hebben veel schaatsers besloten de wereldbeker in Polen te laten schieten. Op de 500 meter meldden onder meer wereldkampioen Kok, Jutta Leerdam en Angel Daleman zich af. Bij de mannen neemt ook Jenning de Boo een weekend rust. Alles staat in het teken van de WK in het Noorse Hamar.

De andere Nederlandse vrouwen die wel reden, waren Naomi Verkerk (achtste in 38,51) en Dione Voskamp (dertiende in 38,68). Daarmee kwamen alle vrouwen in de A-groep niet aan de tijd van de snelste tijd in de B-groep, waar de Japanse Miho Takagi won in 38,01, de snelste tijd van de dag. Takagi komt later op deze avond nog in actie op de 1.500 meter.

Op de 1.500 meter rijden Melissa Wijfje en Marijke Groenewoud. Joy Beune wilde wel rijden, maar meldde zich af op advies van de coaches.