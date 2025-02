Groenewoud verslaat Takagi op 1.500m, Schulting pakt in Tomaszów tweede WB-zilver

Femke Kok, de sterkste sprintster van deze winter op de 500 meter, was er niet bij in Polen. Ook Jutta Leerdam en Angel Daleman ontbraken. Een week na de NK afstanden en drie weken vóór de WK afstanden hebben veel schaatsers besloten de wereldbeker in Polen te laten schieten. Ook Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong reden de 1.500 meter niet.

Alles staat in het teken van de WK in het Noorse Hamar. En daar profiteerden Schulting en Groenewoud van.

Voor Schulting was het zilver in Polen haar tweede zilveren wereldbekermedaille, nadat ze ook al tweede was geworden op de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Peking.

Vorig weekend liep Schulting met een vierde tijd op de 500 meter nog een WK-ticket mis. In Polen was Schulting bij afwezigheid van de drie snellere Nederlandse vrouwen Kok, Leerdam en Daleman de snelste Nederlandse. In Polen probeerde Schulting de teleurstelling van de mislukte NK - want ook op de 1.000 meter liep ze een WK-ticket mis - van zich af te schaatsen.