Wereldwijde kritiek op Chinese webwinkels, maar producenten zetten gewoon door

Omdat de Chinese economie hapert kijken producenten meer naar buitenlandse markten om geld te verdienen, zegt webshopleverancier Liu Dabing vanuit zijn kantoor in de handelsmarkt in de stad Yiwu. "Op dit moment is het moeilijk om zaken te doen in China. Dus producenten zijn overgestapt van verkopen in China naar e-commerce aan het buitenland." En verkopen aan het buitenland is door de webshops makkelijker dan ooit.

Niet bij de pakken neerzitten

De meeste handelaren die we spraken maken zich geen zorgen over de nieuwe restricties voor Chinese webshops. Sommigen geven aan hun fabriek naar Zuidoost-Azië te willen verplaatsen, om zo niet langer het label 'made in China' te dragen. Anderen zeggen dat ze de prijzen nog verder gaan verlagen of de landen opzoeken waar geen restricties zijn.

Leverancier Liu Dabing, die zijn bedrijfsnaam ook in het Engels op de muur heeft staan, denkt dat de oplossing vooral ligt in meer maken. "Eerst hadden we vijf of zes nieuwe producten per week, maar straks brengen we misschien wel tientallen producten per week uit. Zo gaan we dan met zelfvertrouwen deze uitdaging aan", zegt hij met een grijns.