Toch geen nieuwe aanvliegroute Schiphol, geen extra overlast Utrecht en Gelderland

Er komt toch geen nieuwe aanvliegroute voor Schiphol via het oosten van Nederland. Het plan voor deze vierde aanvliegroute is van de baan, schrijft minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Het lukt niet om "de benodigde internationale aansluitingen te ontwerpen".

Die nieuwe vierde route was bedoeld om luchtvaartmaatschappijen vanuit het oosten een kortere route aan te bieden naar Schiphol. Dat zou brandstof besparen. In de praktijk zou dit betekenen dat er meer vliegtuigen over het oosten van het land zouden vliegen. Nu zetten de meeste piloten hun landing in via de Noordzee, vanaf Zeeland, Zuid-Holland en Flevoland.

Inwoners van vooral Gelderland en Utrecht maakten zich grote zorgen over een toename van de geluidsoverlast en de gevolgen voor stille natuurgebieden. Zij tekenden protest aan. Minister Madlener betreurt het dat het plan om voor de vierde aanvliegroute van de baan is, is op te maken uit de brief.

Militair luchtruim Noord-Nederland

In de brief staat ook dat in het noorden van Nederland het militair luchtruim wordt uitgebreid. Zo moet de opvolger van de F-16, de straaljager F-35, boven een groter deel van Friesland en Groningen kunnen oefenen, vindt het kabinet. Ook de kop van Drenthe moet onder het grotere militaire luchtruim gaan vallen.