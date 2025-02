Apple zet 'ongekende' stap: extra beveiliging iCloud in VK uitgeschakeld

Apple stopt in het Verenigd Koninkrijk met de optie om een back-up van iPhone of iPad zo sterk te beveiligen dat alleen de eigenaar zelf daarbij kan. Het besluit volgt op een bevel van de Britse overheid om toegang te krijgen tot de gegevens die op servers van Apple zijn opgeslagen.

Bezitters van een iPhone of iPad kunnen onder meer hun foto's en bestanden opslaan in iCloud, op servers van Apple. Gebruikers kunnen deze gegevens optioneel extra goed beschermen. Het betekent dat niemand toegang kan krijgen tot de inhoud van de gegevens, ook Apple niet.

Daardoor zijn foto's, aantekeningen en andere gegevens op Apples servers niet toegankelijk voor anderen, als bijvoorbeeld een hacker binnendringt in deze server. De optie is ook een doorn in het oog van politie en opsporingsdiensten, omdat ook zij geen toegang krijgen tot die informatie als zij die opvragen bij Apple.

'Ongekende stap'

Apple noemde de eis om de beveiliging eraf te halen eerder al een "een ongekende stap buiten het boekje van de overheid". In een verklaring aan de NOS zegt Apple "zeer teleurgesteld" te zijn dat het de geavanceerde beveiliging niet langer kan aanbieden in het Verenigd Koninkrijk.

De optie blijft wel beschikbaar in Nederland, laat Apple weten. Mensen met een iCloud-account kunnen daarmee onder meer hun foto's, bestanden, geluidsopnames en back-ups van iPhones en iPads extra beveiligd opslaan.

Een aantal gegevens die standaard extra beveiligd zijn, worden in het VK niet geraakt door het wegvallen van de optie. Het gaat onder meer om wachtwoorden en gezondheidsinformatie die in iCloud worden opgeslagen. Ook het versturen van berichten of videobellen met Apple-apps blijft versleuteld.

Geen achterdeur

Inwoners van het Verenigd Koninkrijk kunnen de geavanceerde gegevensbescherming vanaf vandaag niet langer activeren. Gebruikers die de functie al hadden ingeschakeld, moeten de optie uitschakelen als zij iCloud willen blijven gebruiken. Apple kan de extra beveiliging niet zelf uitschakelen.

Meerdere buitenlandse media meldden twee weken geleden dat de Britse regering Apple had opgedragen om een achterdeur in te bouwen, om toegang te krijgen tot de in iCloud opgeslagen gegevens.

Apple bouwt die achterdeur niet, maar schakelt dus de functie in het VK uit. "We hebben nog nooit een achterdeur voor een van onze producten of diensten ingebouwd en dat zullen we ook nooit doen", zegt de techgigant.

Privacy van iPhone-bezitters

Negen jaar geleden was Apple verwikkeld in een hevige strijd met de Amerikaanse opsporingsdienst FBI. Ook die wilde dat Apple een achterdeur zou inbouwen om elke telefoon te kunnen ontgrendelen. Apple weigerde en zei dat het bedrijf daarmee de privacy van alle iPhone-bezitters op het spel zou zetten.

De FBI drong aan op toegang omdat ze wilden weten wat er op de telefoon van een terrorismeverdachte stond. Uiteindelijk lukte het de FBI om de telefoon te ontgrendelen zonder hulp van Apple.