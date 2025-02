UEFA negeert verzoek PSV om Champions League-duel tijdens carnaval te verplaatsen

Ook in 2007 diende PSV bij de voetbalbond een verzoek in om rekening te houden met carnaval rondom het plannen van een Champions League-thuisduel. Toen ging de UEFA ook niet in op de aanvraag. Het duel in de achtste finales, ook tegen Arsenal, werd destijds met 1-0 gewonnen door PSV.

De return wordt op woensdag 12 maart afgewerkt in het Emirates-stadion in Londen. PSV plaatste zich voor de achtste finales door in de tussenronde op eigen veld af te rekenen met Juventus.

Feyenoord wel op woensdag

Feyenoord voetbalt de thuiswedstrijd wel op woensdag. In de Kuip is Internazionale dan de tegenstander. De return wordt op dinsdag 11 maart gespeeld in Milaan. De Rotterdammers bereikten de achtste finales door AC Milan uit te schakelen.