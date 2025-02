Meeus wint derde etappe Ronde van de Algarve, Christen behoudt leiderstrui

Jordi Meeus heeft de derde etappe in de Ronde van de Algarve gewonnen. De Belg van Red Bull-Bora-Hansgrohe was na 183 kilometer de beste in de massasprint.

Alberto Dainese kwam in Tavira als tweede over de finish, voor Biniam Girmay. Met een vijfde plaats was Casper van Uden de beste Nederlander. Jan Christen van UAE Team Emirates, die donderdag verrassend de tweede etappe op zijn naam bracht, behoudt zijn leiderstrui.

Massasprint

Een dag na de zware, heuvelachtige koninginnenrit van gisteren hoefden de renners zich maar twee keer te wagen aan een klimmetje van de derde categorie. Het was daarom te verwachten dat een massasprint de etappewinnaar ging bepalen.

Negen renners probeerden dat te voorkomen met een vroege vlucht, maar zij werden op 55 kilometer van de finish bijgehaald door het peloton. Daardoor eindigde de etappe toch in een massasprint.