Astronaut boos na bewering Musk over 'gestrande' astronauten: 'Wat een leugen'

Lang voor de rel, in augustus vorig jaar, maakte NASA al bekend dat de gestrande astronauten opgehaald worden met een Crew Dragon van SpaceX. Bij de lancering van die capsule in september werden daarom twee plekken gereserveerd voor Williams en Willmore.

De twee zijn vervolgens aan Crew-9 toegevoegd, de bemanning van die half lege capsule. Dat betekent wel dat ze met hun terugkeer moeten wachten tot het einde van de Crew-9-missie.

De terugkeer zou aanvankelijk deze maand plaatsvinden, maar is uitgesteld tot maart omdat de nog te lanceren SpaceX-capsule voor de aflossing van Crew-9 wat vertraging heeft opgelopen. NASA wil de missies een beetje laten overlappen, zodat de oude crew de nieuwe kan inwerken.

Scheldkanonnade

Als er naast dit al geplande scenario een alternatief plan was om Wilmore en Williams eerder terug te halen, heeft Musk dat nooit eerder openbaar gemaakt.

Mogensen, die tot tweemaal in het ISS verbleef, waarvan eenmaal als commandant, reageerde kalm op de scheldkanonnade van Musk. "Elon, ik heb je lang bewonderd om wat je hebt bereikt, speciaal met SpaceX en Tesla", schreef hij. "Je weet net zo goed als ik dat Butch en Suni terugkeren met Crew-9, wat het plan is sinds september. Zelfs nu stuur je geen reddingsmissie om ze naar huis te brengen. Ze komen gewoon terug met de Dragon-capsule die aan het ISS is gekoppeld sinds september."

Niet 'gestrand'

NASA probeert al maanden duidelijk te maken dat Wilmore en Williams niet 'gestrand' zijn of in de steek gelaten, zoals Trump al langer beweert. In een noodgeval kunnen alle astronauten het ruimtestation onmiddellijk verlaten.

"Ze zijn begonnen als testpiloten voor de Boeing Starliner, en nu maken ze deel uit van de ISS-bemanning en werken ze dag in, dag uit", aldus NASA-manager Steve Stich. Beiden hebben ruimtewandelingen gemaakt en Williams is momenteel commandant van het ISS.

Ook Sunita Williams wijst het idee dat de twee in de steek zouden zijn gelaten van de hand. "Dat klopt niet", zei ze in een interview met CBS. "Wij zijn deel van iets dat groter is dan wijzelf, we zijn deel van het Internationale Ruimtestation. Dus, nee, we voelen ons niet in de steek gelaten. We voelen ons deel van het team, en dat is een grote eer."