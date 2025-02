Belgisch spoorwegpersoneel staakt, negen dagen minder treinen

Vanaf vanavond rijden er minder treinen in België. De kleine spoorvakbond OVS legt negen dagen het werk neer en daarnaast staken de leden van de vakbond Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders vanaf zondag vijf dagen.

Het spoorwegpersoneel staakt omdat ze het onder meer niet eens zijn met de plannen van de regering voor pensioenhervormingen. Zo vinden ze de verhoging van de pensioenleeftijd van personeel op de trein onterecht en zijn ze tegen besparingen zoals het opheffen van kleinere stations.

Niet alleen Belgische treinreizigers, maar ook mensen in Nederland kunnen last hebben van de staking. De Eurocity Direct gaat de grens niet over en stopt bij Rotterdam Centraal, de EuroCity rijdt minder vaak. Daarnaast vervallen enkele Eurostar-treinen die van en naar Parijs rijden.

'Disproportioneel'

Andere, zowel kleinere als grotere vakbonden overwegen nog acties, maar zij leggen het werk nog niet neer of staken op een andere manier. Zo organiseren de grotere vakbonden tot juli dit jaar op verschillende momenten losse acties.

De Belgische spoorvervoerder NMBS en de spoorbedrijven Infrabel en HR-Rail vinden de stakingen "onverantwoord en onaanvaardbaar". Ze vinden de impact van de staking op de reizigers te groot en stellen dat de reactie op de regeringsplannen "disproportioneel" is. 900.000 reizigers zouden dagelijks geraakt worden door de staking.

NMBS stelt dat drie van de vijf treinen vanaf morgen wel rijden.