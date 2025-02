Beruchte crimineel Sri Lanka vermoord in rechtbank

In de Sri Lankase hoofdstad Colombo is woensdag in een rechtbank een beruchte bendeleider en drugscrimineel neergeschoten. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf onderweg aan zijn verwondingen. Hij stond terecht voor negentien aanklachten voor moord.

De schutter handelde mogelijk in opdracht van een rivaliserende bende. Zich voordoend als advocaat wist hij het gerechtsgebouw binnen te dringen. Daar kreeg hij van een vrouw een revolver die zij in een boek met uitgesneden pagina's naar binnen had gesmokkeld.

Offensief

De schutter wist te ontkomen, maar werd later buiten de rechtbank opgepakt. Ook de vrouw die hem hielp werd aangehouden, evenals een politieman en de bestuurder van een busje die de schutter zouden hebben geholpen.

Bendegeweld is een probleem in Sri Lanka. De regering kondigde in december een offensief aan tegen deze vorm van criminaliteit. In verband met de schietpartij wordt de beveiliging bij rechtbanken aangescherpt.