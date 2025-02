Haagse leerkracht (28) verdacht van aanranding leerling

Een 28-jarige leerkracht van een Haagse basisschool is aangehouden op verdenking van aanranding van een kind. Het gaat om een leerling, meldt de politie.

Begin deze maand werd melding gemaakt van mogelijk ongepast gedrag van de man. Hierna werd aangifte gedaan door de ouder van een leerling, waarna de politie en Openbaar Ministerie een onderzoek begonnen. Op basis van dit onderzoek is de man aangehouden.

De man komt uit Den Haag en gaf les aan groep 8 op een school in het Statenkwartier. De docent werd op non-actief gesteld en is inmiddels ontslagen. Het onderzoek naar hem is nog in volle gang, meldt de politie. Hij zit vast en wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Of er ook andere slachtoffers zijn, is nog onduidelijk.

Geestelijke bijstand

De onderwijsstichting De Haagse Scholen heeft een informatiebijeenkomst gehouden voor ouders. Hierbij was volgens Omroep West het Crisis Interventie Team van de GGD aanwezig. Leerlingen of ouders die geestelijke bijstand nodig hebben kunnen bij dit team terecht.

De klas heeft de afgelopen weken les gekregen van andere leraren.