Na verbod van 49 jaar mogen spelers van honkbalclub Yankees baard laten staan

"De afgelopen weken heb ik met tal van clubmensen gesproken, uit alle decennia, om hun standpunt te horen over ons verbod op gezichtshaar", zei Steinbrenner. "Die discussie voeren we al een aantal jaar. Uiteindelijk heb ik het laatste woord en ik besluit dat onze spelers en het andere personeel in uniform voortaan een verzorgde baard mogen laat staan. Het is gepast om onze oude policy los te laten."

Tot vandaag viel er in het clubhuis op meerdere plekken duidelijk te lezen dat Yankees gladgeschoren op de club dienden te arriveren. Dat is nu verleden tijd.

Het opmerkelijke verbod was vaak voer voor discussie, zoals in 2024, toen Alex Verdugo over werd genomen van rivaal Boston Red Sox en hem vriendelijk werd verzocht zijn volle roodharige baard af te scheren. De buitenvelder gehoorzaamde meteen. "Hoe eerder ik het doe, hoe eerder ik aan mijn nieuwe look gewend ben", legde Verdugo toen uit.