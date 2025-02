Topman haven Rotterdam: 'Een handelsoorlog is slecht nieuws'

Een eventuele handelsoorlog tussen de VS, China en Europa zal de haven van Rotterdam zeker raken, zegt topman Boudewijn Siemons van het Havenbedrijf Rotterdam. "Het is sowieso nadelig. Handelsbarrières zijn slecht voor de wereldeconomie en benadelen daarmee ook de grootste zeehaven van Europa", zei Siemons van het havenbedrijf in een toelichting op de jaarcijfers.

"Onrust in het Midden-Oosten, importheffingen en een economische strijd tussen machtsblokken hebben allemaal effect op ons. Hoeveel precies, is moeilijk te zeggen. Het kan wel een significant effect zijn, maar het is niet zo dat de haven in één keer omvalt."

Siemons noemde het voor de positie van Noordwest-Europa belangrijk dat het investeringsklimaat voor de industrie in het havengebied goed blijft. "De eerste fabrieken in de haven sluiten", zegt de topman. "Ik weet dat chemische producenten het moeilijk hebben. We zien dat nog niet in de cijfers van afgelopen jaar, maar het kan zich in slow motion gaan afspelen de komende jaren. Er moet wat gedaan worden aan gebrek aan ruimte op het elektriciteitsnet, de hoge netwerkkosten - 66 procent hoger dan in de ons omringende landen - de stikstofproblemen, de overregulering. Dat zijn allemaal barrières die we te slechten hebben. Die zitten ook investeringen in vergroening van de industrie dwars."

Maar het positieve is dat deze boodschap lijkt aan te komen. Siemons: "De Europese Commissie komt volgende week met plannen om de Europese industrie concurrerend te houden en te verduurzamen."

Kademuren en steigers

Gezien alle onrust in de wereld deed de haven van Rotterdam het afgelopen jaar niet slecht. Er werd een fractie goederen minder overgeslagen dan in 2023: 435,8 miljoen ton, een minnetje van 0,7 procent. Dat kwam vooral door de afgenomen vraag naar kolen, die relatief duur zijn geworden als brandstof voor de productie van stroom. Ook de handel in ruwe aardolie daalde. Dat kwam vooral door onderhoud aan raffinaderijen in Rotterdam.

Het containervervoer groeide wel. Consumenten zagen hun koopkracht toenemen en gaven daardoor meer geld uit. Dat deed de overslag van containers groeien met bijna 3 procent.

Financieel heeft het Havenbedrijf een sterk jaar achter de rug, dankzij hogere inkomsten uit de verhuur van haventerreinen. Daardoor kon er fors geïnvesteerd worden in de infrastructuur, zoals kademuren en steigers, maar ook in infrastructuur voor verduurzaming.

Zo werd begonnen met de bouw van het CO2-opslagproject Porthos en werd er meer geld gestoken in digitalisering. Ook de bouw van een waterstofleiding door de haven en de waterstoffabriek van Shell zijn in volle gang.

Houthi-rebellen

De aanvallen van Houthi-rebellen in Jemen op schepen in de Rode Zee hadden ook gevolgen voor Rotterdam. Reders besloten vaak de lange omweg te nemen langs het zuiden van Afrika. Daardoor kwamen er minder schepen aan. "Maar", zegt Siemons, "ondanks die conflicten in de wereld hebben we als haven laten zien dat we veerkrachtig zijn en onverminderd blijven investeren in de haven van de toekomst."