Dressel zwemt twee wereldrecords in een uur bij International Swimming League

Zwemmer Caeleb Dressel heeft binnen een uur tijd twee wereldrecords verbeterd tijdens de International Swimming League (ISL). De Amerikaan zwom de 100 meter vlinderslag tijdens de kortebaanwedstrijden in Boedapest in 47,78 seconden.

De 24-jarige Dressel verbeterde daarmee het record dat sinds december 2016 op naam stond van Chad le Clos. De Zuid-Afrikaan zwom de 100 meter vlinderslag vier jaar geleden in 48,08 seconden.

Even later scherpte de Dressel in Boedapest ook nog zijn eigen wereldrecord op de 50 vrij aan, van 20,24 naar 20,16.

Het is niet de eerste keer tijdens de ISL dat Dressel een wereldrecord op zijn naam heeft gezet. Op de 100 meter wisselslag dook hij als eerste zwemmer ooit op dat onderdeel onder de 50 seconden. Hij zette een tijd neer van 49,88 seconden, 0,38 seconden sneller dan Vladimir Morozov twee jaar geleden.

Meer wereldrecords

Ook Kira Toussaint en Adam Peaty zwommen tijdens de ISL al wereldrecords uit de boeken. Toussaint verbeterde vorige week op de 50 meter rugslag de toptijd van de Braziliaanse Etiene Medeiros uit 2014.

Bekijk hieronder de race en de reactie van Toussaint