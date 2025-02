21/2 in Nieuwsuur: Kabinet wil islamitische predikers weren • De economie van Syrië • Het mysterie van Lam Gods

Het mysterie Lam Gods

Wat de Nachtwacht voor Nederland is, is het Lam Gods voor onze zuiderburen. Maar het altaarstuk uit 1432 is niet meer compleet sinds in 1934 bij een kunstroof twee panelen uit de kathedraal in Gent werden gestolen. Eén daarvan is nooit teruggevonden, tot teleurstelling van veel kunstliefhebbers en speurneuzen.

Maar nu, ruim negentig jaar na de kunstroof, zijn er nieuwe ontwikkelingen die leidden tot een politie-inval in een villa vlakbij Gent.