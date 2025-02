Man (37) uit Eindhoven krijgt 20 jaar cel voor femicide

Een man van 37 uit Eindhoven moet 20 jaar de cel in voor het doodsteken van zijn ex-vriendin. Volgens de rechtbank is er sprake van femicide. De man bracht de vrouw om het leven omdat hij niet kon accepteren dat zij hun relatie had verbroken.

Het slachtoffer verbrak de relatie in januari vorig jaar en trok vervolgens in bij een vriendin. In de nacht van 3 op 4 februari stuurde de man zijn ex meerdere dreigende berichten.

De vrouw vroeg hem om haar met rust te laten en antwoordde uiteindelijk niet meer. De man ging vervolgens naar haar op zoek in het uitgaansgebied van Eindhoven. Kort na 02.00 uur vond hij haar samen met een man in een café. Hij viel de man aan en werd vervolgens het café uitgezet.

Thuis kleedde hij zich om en pakte hij een koksmes. Hij besloot zijn ex op te wachten bij een tunnel waar de vrouw doorheen moest om thuis te komen. Hij stak haar zeventien keer, ze overleed ter plekke. De man sloeg op de vlucht. Hij meldde zich de volgende dag zelf bij de politie.