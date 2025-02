Vrouw die claimde Madeleine McCann te zijn aangeklaagd voor stalking

Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk wat er met Madeleine McCann is gebeurd. In 2022 werd een Duitser als hoofdverdachte in de vermissingszaak aangewezen, maar hij is nooit aangeklaagd.

De zedendelinquent, Christian Brückner, heeft altijd ontkend iets met de vermissing van de peuter te maken te hebben. Hij zit nu nog een gevangenisstraf uit voor een andere zaak, maar komt mogelijk later dit jaar vrij.