Bosschaart grapt over hoofdtrainerschap Feyenoord: 'Waren dertien fantastische dagen'

Bosschaart is niet bezig met zijn rol bij de club. Het is nog niet duidelijk of de interim-trainer een plek in de nieuwe staf van het eerste elftal krijgt, of dat hij weer trainer wordt bij het Onder 21-team. "Ik weet wat mijn rol nu is. Ik heb de club kunnen helpen en mijn rol is tijdelijk. Het is aan de club om een besluit te nemen. Als ze willen dat ik terug ga naar Onder-21, dan doe ik dat."

De 44-jarige Rotterdammer spreekt zijn ambitie uit om zijn papieren te halen om hoofdtrainer te worden. "Ik heb er enorm van genoten en ik geniet er nog steeds van. Ik ben er trots op dat ik dit podium heb kunnen krijgen, mezelf heb kunnen laten zien en dat ik de club heb mogen helpen."