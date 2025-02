Terrashouders blij met lenteweer: 'Stressen, maar ook geld verdienen'

Aan het begin van de week kon er in sommige delen van het land nog worden geschaatst, maar vandaag stromen de terrassen vol. Het is even schakelen voor horecaondernemers, maar ze zijn er blij mee.

Op de eerste lentedag van het jaar is meteen een temperatuurrecord gebroken, meldt Weeronline. In De Bilt werd vanmiddag 17,1 graden gemeten. Daarmee is het oude record uit 2021 gebroken, toen het 16,9 graden werd. In het zuidoosten van het land is het nog warmer: in Eindhoven wees de thermometer 18,8 graden aan.

Dat het weer in een paar dagen zo sterk kan veranderen heeft volgens Frank Selten, klimaatonderzoeker bij het KNMI, een eenvoudige oorzaak. De wind is gedraaid. "Van oostelijke richting, waar meestal de kou vandaan komt, naar zuidelijke richting. Maar het komt ook omdat de zon wat harder aan het schijnen is. We gaan richting de lente. De zon warmt de lucht in het zuiden flink op en als die dan naar ons getransporteerd wordt, kan het hier ook flink warmer worden."

Zo'n grote plotselinge verandering in temperatuur komt wel vaker voor, maar is relatief zeldzaam, zegt Selten in het NOS Radio 1 Journaal. Een sprong van 13 graden zoals we nu zien komt ongeveer eens in de acht winters voor. De grootste ooit gemeten was in 1978, toen de temperatuur eind december ruim 20 graden omlaag dook.

Afgelopen dinsdag werd er op veel plaatsen nog geschaatst: