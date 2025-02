Sprintzege Merlier in Emiraten na opvallende aanval Pogacar en valpartijen

Tim Merlier heeft na een onverwachts chaotische vijfde etappe toegeslagen in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De Belg was in de straten van het academisch hart van Dubai Matteo Malucelli en tweevoudig ritwinnaar Jonathan Milan te snel af.

De etappe gaf vooraf weinig reden tot opwinding; biljartvlak over ruim opgezette wegen en ook de wind zou vandaag nauwelijks een rol spelen.

Klassementsleider Tadej Pogacar had geen boodschap aan het stempel 'sprintetappe'. Het peloton was nog maar nauwelijks op gang of de Sloveen ging in de aanval. Met nog 148 kilometer voor de boeg reed hij er met hulp van ploeggenoot Domen Novak vandoor.