Muggenvangers in Filipijnen krijgen beloning in strijd tegen denguevirus

Muggen zijn veel mensen tot last, maar op de Filipijnen brengen ze nu geld op. In een buitenwijk van de hoofdstad Manilla krijgen inwoners een beloning als ze vijf muggen vangen en inleveren, dood of levend. De autoriteiten willen met de actie de infectieziekte dengue (knokkelkoorts) de kop in drukken.

Dit jaar zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid al meer dan 28.000 mensen op de Filipijnen besmet geraakt met het denguevirus. Dat is een toename van 40 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De autoriteiten maken zich zorgen omdat het regenseizoen nog moet beginnen. Dan is het risico om dengue op te lopen nog groter, omdat muggen zich voortplanten in stilstaand water.

Met name in dichtbevolkte steden en gebieden verspreidt het denguevirus zich snel. De autoriteiten van de grootste stad van de Filipijnen, Quezon City, luidden afgelopen weekend de noodklok. Dit jaar stierven al 10 inwoners, onder wie kinderen, aan het denguevirus. Bijna tweeduizend mensen raakten besmet. Dengue kan levensbedreigend zijn.

1 peso per vijf muggen

Ook Metro Manilla, het grootstedelijke gebied van de Filipijnse hoofdstad met zo'n 15 miljoen mensen, kampt met een uitbraak. In de dichtbevolkte buitenwijk van Manilla, Addition Hills, wonen meer dan 100.000 mensen op een klein stukje grond. De dorpsleider sloeg daar alarm nadat twee studenten waren overleden aan de gevolgen van dengue. Ook raakten 42 mensen besmet met het virus. Met de ludieke actie hoopt hij het aantal besmettingen terug te dringen en bewoners bewuster te maken van het belang van de volksgezondheid.

Voor vijf gevangen of gedode muggen of muggenlarven krijgen de bewoners van Addition Hills een peso, ongeveer anderhalve cent. Dat lijkt weinig, maar op de Filipijnen kom je er behoorlijk ver mee. Bijna 16 procent van de bevolking leeft van 1,30 euro per dag.