'Neutrale' buitenlandbeleid Slowaakse premier eindigt in Moskou, steeds meer protest

Sinds de Slowaakse premier Fico eind december onaangekondigd een bezoek aan het Kremlin bracht, gaan Slowaken om de vrijdag massaal de straat op om tegen de regering te protesteren. "Wij horen bij Europa en niet bij Rusland", luidt de boodschap.

Fico draagt uit dat hij een 'neutraal' buitenlandbeleid voert, maar de demonstranten vrezen dat het land afdrijft richting Moskou. Ondertussen stelt de premier dat de Russisch-Amerikaanse toenadering zijn gelijk bevestigt.

"Zo veel mensen heb ik sinds 1989 niet op de pleinen gezien", kopte de krant SME over een protest in Bratislava waarop zo'n 60.000 mensen afkwamen. In 1989 luidden grootscheepse demonstraties de ondergang in van het communistische regime. Voor vandaag zijn weer betogingen aangekondigd in 40 steden in Slowakije.

De schaal doet denken aan de antiregeringsprotesten in 2018, toen Fico ook premier was. Na de geruchtmakende moord op onderzoeksjournalist Ján Kuciak - vandaag precies zeven jaar geleden - gingen Slowaken massaal de straat op. Uiteindelijk zag Fico zich genoodzaakt af te treden.

Maar nu is hij weer premier. Dit keer is de ontmoeting die hij in december had met president Poetin aanleiding voor de demonstraties. Fico verkocht het gesprek als een poging om de doorvoer van Russisch gas via Oekraïne naar Europa veilig te stellen. Daarmee stoppen zou Slowakije honderden miljoenen euro's kosten.