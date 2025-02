Victor Reinier weg bij Flikken Maastricht na klachten over gedrag

Acteur Victor Reinier keert na het lopende seizoen niet terug in de politieserie Flikken Maastricht. Dat heeft producent Hollands Licht bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De AVROTROS-serie is bezig aan het negentiende seizoen.

De producent had klachten gekregen over de werksfeer op de set en het gedrag van de 61-jarige Reinier. In een persbericht schrijft Hollands Licht dat er vervolgens is gesproken met de melders en met Reinier "en is er in overleg met AVROTROS besloten om zijn personage niet terug te laten keren".

Hollands Licht schrijft verder dat duidelijk werd "dat het opnemen van de serie voor Victor een steeds grotere opgave werd, hetgeen ook impact heeft gehad op de werksfeer op de set". De producent benadrukt verder dat Reinier als hoofdrolspeler en regisseur zeventien jaar lang "een belangrijk onderdeel van de serie" is geweest.

Baantjer

Reinier speelt in de serie sinds 2007 de rol van Floris Wolfs. Hij vormt in Flikken Maastricht een duo met actrice Angela Schijf, die de rol van Eva van Dongen vertolkt. Verder was hij betrokken bij het opzetten van de spin-off Flikken Rotterdam.

In de jaren 90 speelde hij een prominente rol in de populaire serie Baantjer. Reinier was daarin Dick Vledder, de rechterhand van rechercheur De Cock.