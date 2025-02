Ambulances vaak te lang onderweg in levensbedreigende situaties

Ambulances in levensbedreigende situaties zijn vaak te lang onderweg. Dat schrijft RTL Nieuws op basis van opgevraagde gegevens. In 95 procent van de spoedritten moet een ziekenwagen volgens de norm binnen een kwartier ter plaatse zijn. Tussen 2019 en 2023 werd dat percentage nooit gehaald.

Voor het onderzoek analyseerde RTL Nieuws bijna 3 miljoen spoedritten die tussen 2019 en 2023 werden uitgevoerd.

Landelijk zijn er enorme verschillen. Op het platteland en in grensplaatsen is de aanrijtijd vaak langer.

Zo was in het dorp Drieborg, in Groningen, ruim 77 procent van de 88 spoedritten pas na een kwartier ter plaatse. Gemiddeld duurde het daar 17 minuten en 47 seconden tot een ambulance arriveerde.

Verontrustende cijfers

In de gemeente Nunspeet op de Veluwe is 1 op de 7 ambulances langer dan een kwartier onderweg. "Ik vind het verontrustend en ben erg geschrokken", zegt burgemeester Blom. "Uiteindelijk draait het om geld. Waar zet je de ambulances neer en hoeveel ambulances heb je beschikbaar?"

Zo zijn de cijfers volgens Blom iets verbeterd sinds er in 't Harde een ambulancepost is. "Maar dat is nog steeds niet voldoende voor de inwoners van Elspeet en Vierhouten."

Blom kan niet zeggen of spoedhulp door de lange aanrijtijden weleens te laat is gekomen. "Wat ik wel hard kan maken is dat het gevoel van veiligheid hiermee een stuk minder wordt."

Minister Agema van Volksgezondheid begrijpt dat mensen zich zorgen maken over de lange aanrijtijden. Als positief punt noemt ze dat steeds meer zorg in de ziekenwagen kan worden verleend. Ook werken de meldkamers volgens haar steeds beter. "Daar kunnen ze bijvoorbeeld zien in welk ziekenhuis er plaats is." De meldkamers zien ook waar een patiënt het beste kan worden geholpen, zegt Agema.