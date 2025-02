Hockeysters hervatten Pro League met ruime overwinning op Engeland

De Nederlandse hockeysters hebben de Pro League hervat met een eenvoudige overwinning op Engeland. Oranje zegevierde met 5-1 in het Kalinga-stadion in de Indiase stad Bhubaneswar en klimt naar de derde plaats op de ranglijst.

De zege was voor bondscoach Raoul Ehren een welkome reactie van zijn ploeg op de 3-2 nederlaag die Nederland half december vorig jaar uit bij Argentinië leed in het toernooi voor landenteams, waar voor de winnaar kwalificatie voor het wereldkampioenschap valt te verdienen.

Het was destijds het eerste verlies in de Pro League voor Oranje. De regerend olympisch, wereld- en Europees kampioen had daarvoor vijftien wedstrijden op rij in alle competities niet verloren.

Lang wachten

Het dominante Nederland, dat 21 van de laatste 22 confrontaties met de Engelse vrouwen won, moest lang wachten op het eerste doelpunt. Drie minuten voor rust was het eindelijk raak, toen Joosje Burg een voorzet met de backhand van Pien Sanders achter de Engelse keepster Sabbie Heesh tikte. Het was de 25ste goal voor de aanvaller van Den Bosch in Oranje.

Al snel in het derde kwart kwam daar de 2-0 bij. Laura Nunnink bediende Frédérique Matla, die met een subtiele stickbeweging Pien Dicke in staat stelde om te scoren.

Daarna ging het hard. Via een benutte strafcorner van Luna Fokke werd het 3-0, een minuut later maakte Matla er 4-0 van. In het vierde kwart werd het ook nog 5-0 door Fay van der Elst. In de slotfase redde Olivia Hamiton de eer voor Engeland.

Tweemaal India

Zaterdag speelt Nederland om 10.30 uur nogmaals tegen de Britse vrouwen. Zondag en maandag wacht gastland India tweemaal als volgende tegenstander, beide keren om 12.15 uur Nederlandse tijd.

In juni komen de hockeysters weer in eigen land in actie. Dan zijn Australië, Spanje en China de tegenstanders in Amsterdam.