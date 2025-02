'Statiegeld-wagen' rijdt mee in carnavalsoptochten

Tijdens carnaval worden er in verschillende (vooral Brabantse) steden mobiele bulkmachines neergezet waar mensen lege statiegeldflessen- en blikjes kunnen inleveren. Zo wordt getest of de machines ook tijdens andere grote evenementen kunnen worden ingezet, meldt Statiegeld Nederland. Ook zal in een aantal steden een statiegeldkar meerijden met de optocht.

De bulkmachines komen in Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Roosendaal, Helmond en Oldenzaal (Twente) te staan. De machines kunnen meer dan honderd verpakkingen tegelijk verwerken. Het statiegeld kan meteen digitaal worden uitbetaald of gedoneerd worden aan een lokaal goed doel.

In Den Bosch gaat het geld dan bijvoorbeeld naar Stichting Veur Mekaor, een stichting die mensen met een beperking helpt om deel te nemen aan evenementen in de stad, schrijft Omroep Brabant.

Mee met optocht

In een aantal steden rijdt Statiegeld Nederland met een soort bezemwagen mee met de carnavalsoptocht. De wagen zal achteraan de stoet rijden zodat mensen hun flessen en blikken kunnen inleveren. Het geld wordt gedoneerd aan lokale goede doelen.

Statiegeld Nederland en de gemeente Den Bosch gaan op plekken waar veel carnavalsvierders komen extra donatie-eilanden plaatsen. Er komt bijvoorbeeld een trailer met inlevermachine op het NS-plein.

Inzamelnorm

Statiegeld Nederland is onderdeel van Verpact, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van verpakkingen. In Nederland geldt sinds 2022 een inzamelnorm van 90 procent voor plastic flessen. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wordt die norm "bij lange na niet" gehaald door Verpact. De inspectie dreigt inmiddels met dwangsommen om verbetering af te dwingen.

Er zijn ook andere problemen met statiegeldverpakkingen. Zo laten etiketten op flesjes van grote merken te snel los. Gevolg is dat kopers van deze flesjes hun statiegeld niet terugkrijgen en miljoenen flessen zonder etiket bij het zwerfafval belanden.