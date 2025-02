Minister hekelt uitspraken Trump over Oekraïne: 'Hij is niet goed geïnformeerd'

"Hij is in ieder geval niet goed geïnformeerd." Dat zei minister van Defensie Brekelmans vanochtend over de bewering van de Amerikaanse president Trump dat de Oekraïense president Zelensky een dictator is.

"Het is natuurlijk Poetin die een dictator is, en Zelensky is gewoon gekozen via vrije verkiezingen", zei Brekelmans bij de inloop van de ministerraad. Hij vindt de uitspraken van Trump zorgelijk.

"We moeten ervoor zorgen dat in de hele discussie over Oekraïne de feiten duidelijk blijven. En dit is zo'n feit: Poetin is een dictator, Poetin is Oekraïne binnengevallen, en niet andersom."

'Ook groot Europees aandeel'

Trump deed zijn uitspraken woensdag op zijn socialemediaplatform Truth Social. Hij noemde Zelensky naast "een dictator zonder verkiezingen" een "gematigd succesvolle komiek" die de Verenigde Staten zover had gekregen "om miljarden te spenderen aan een oorlog die hij nooit zou kunnen winnen".

Daarnaast zei Trump dat de VS veel meer geld heeft uitgetrokken voor militaire steun aan Oekraïne dan Europa. Dat klopt ook niet, zei Brekelmans. "Europa heeft ook een groot aandeel geleverd, niet alleen de Verenigde Staten, dat hebben we echt samen gedaan."

Populair onder bevolking

Eerder beweerde Trump al dat Zelensky nog maar populair is onder 4 procent van zijn eigen bevolking. Daarop reageerde de Oekraïense president met de woorden dat Trump leeft in een "desinformatiebubbel". "Wij hebben die desinformatie ook gezien. We begrijpen dat die uit Rusland komt."

Een Oekraïens onderzoeksinstituut becijferde in december dat 52 procent van de Oekraïners nog vertrouwen heeft in Zelensky. In een deze week gepubliceerde update is dat volgens The Kyiv Independent in de maanden daarna gestegen naar 57 procent.

Ondertussen kiest Zelensky weer voor een verzoenende toon in zijn gesprekken met de VS. Na afloop van een ontmoeting in Kyiv met de Amerikaanse Oekraïne-gezant Kellogg schreef Zelensky op X dat hij dankbaar is voor alle steun die de VS aan Oekraïne heeft gegeven. Hij zegt dat zijn land klaar is voor een sterke, effectieve investerings- en veiligheidsovereenkomst met de president van de VS.