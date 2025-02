Ministers willen toch proberen predikers van de Ramadan Expo te weren

Minister van Weel van Justitie en minister Faber van Asiel gaan proberen alsnog drie extremistische islamitische predikers uit Nederland te weren. De drie willen morgen en overmorgen spreken op de Ramadan Expo in Utrecht. De twee ministers besloten woensdag dat de drie predikers het land niet in mochten, maar de rechtbank in Den Haag haalde gisteren een streep door dat besluit.

In een kort geding oordeelde de rechter dat de ministers onvoldoende hebben onderbouwd waarom de komst van de drie sprekers een bedreiging voor de openbare orde vormt.

"Ik baal er enorm van", zei Van Weel aan het begin van de ministerraad. "Uitspraken dat seks met minderjarige meisjes maar geoorloofd moet zijn op basis van een godsdienst, haat tegen homo's, het verheerlijken van terreurdaden van Hamas. Sorry maar dan heb je wat mij betreft geen plek in dit land."

Faber sprak van een zwarte dag voor Nederland. "Ik ga niet in discussie over het vonnis van de rechter, maar ik vind niet dat je tolerant moet zijn voor de intoleranten."

Oproepen tot geweld

De twee ministers baseerden hun besluit onder meer op informatie van de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Van Weel: "Die mensen hebben honderden uren aan preken online staan. De NCTV heeft daar een selectie uit gemaakt. Als ik die uitspraken lees, vind ik ze haatzaaiend en oproepen tot geweld. Maar de rechter heeft een andere weging gemaakt." Het advies van de NCTV blijft geheim zegt minister Faber, dus daar kunnen ze niets over zeggen.

Van Weel geeft toe dat het moeilijk is om op korte termijn nog iets te doen maar wil toch alles op alles zetten. Mochten de predikers toch naar de Ramadan Expo komen, dan worden hun uitspraken in de gaten gehouden. "Als er strafbare uitspraken worden gedaan, doe ik aangifte", zegt Van Weel.