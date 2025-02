Zweden onderzoekt mogelijke nieuwe kabelbreuk in Oostzee

Zweden onderzoekt of er sprake is van opnieuw een breuk in een onderzeese kabel in de Oostzee. De Zweedse premier Kristersson schrijft op X op de hoogte te zijn van "berichten in de media" over een mogelijke nieuwe kabelbreuk, deze "uiterst serieus" te nemen en hij zegt verder dat zijn regering op de hoogte wordt gehouden.

De Zweedse kustwacht zegt dat het een schip naar de plek van de mogelijke kabelbreuk heeft gestuurd ten oosten van het eiland Gotland, in het Zweedse deel van de Oostzee.

De Zweedse publieke omroep SVT schrijft dat het OM een vooronderzoek heeft ingesteld. Ook is het Zweedse leger op de hoogte gebracht. Het zou volgens de omroep gaan om een kabel die tussen Finland en Duitsland loopt.