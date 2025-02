Stolz kan unieke triple behalen in Polen, waar Groenewoud 'trainingswereldbeker' rijdt

Sprinter Merijn Scheperkamp twijfelde ook of hij zou starten in Polen. "Maar omdat ik alleen de 500 meter rijd, is het voor mijn ritme goed om een paar extra wedstrijden te rijden."

Scheperkamp gebruikt dit weekeinde om te kijken of een andere aanpak hem meer kan opleveren. "Ik denk dat ik in mijn wedstrijden nog niet het maximale eruit haal. In de voorbereiding op een race kan ik wel wat dingen anders doen. Niet per se fysiek, ook in het mentale gedeelte ga ik wel wat dingen proberen."

"Normaal gesproken rijd ik altijd een temporondje een dag voor een wedstrijd, dat heb ik nu niet gedaan. Het is net anders, maar ik voel me er wel prima bij. Als het werkt, kunnen we er verder mee bouwen en als het niet werkt, weten we dat ook weer."