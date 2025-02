Israëlische premier Netanyahu: 'Overgedragen lichaam is vrouw uit Gazastrook'

Tijdens de terreuraanval van Hamas op 7 oktober 2023 werd Shiri Bibas met haar man en zoons Kfir en Ariel ontvoerd. Kfir was destijds een baby van negen maanden oud. De vader werd eerder deze maand vrijgelaten.

Gisteren overhandigde Hamas vier lichamen aan Israël, onder wie de kinderen Kfir en Ariel. Het is onduidelijk waar het lichaam van Shiri is. Hamas zegt dat Shiri en haar twee kinderen door een Israëlische luchtaanval zijn omgekomen. Israël bestrijdt dat en zegt dat door forensisch onderzoek is vastgesteld dat de twee kinderen in november in gevangenschap zijn vermoord.