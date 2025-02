Ook smartwatch bron van informatie bij onderzoek in moordzaken

In moordzaken kunnen de gegevens van een smartwatch die het slachtoffer om had toen de moord werd gepleegd, een rol spelen in het politieonderzoek. Dat komt onder meer doordat zo'n horloge behoorlijk nauwkeurig kan aantonen op welk tijdstip iemand is overleden, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Ook andere digitale apparaten, zoals mobiele telefoons, vormen voor het NFI een bron van informatie.

Het tijdstip van overlijden kan op basis van de gegevens op een smartwatch op een half uur nauwkeurig worden vastgesteld. Aan welke gegevens dat te zien is, hangt af van het type smartwatch.

"De meeste smartwatches registreren de hartslag, maar er zijn ook gegevens over beweging of de zuurstofinhoud van het bloed. Die gegevens laten bepaalde veranderingen zien rond het moment van overlijden en uit die veranderingen kun je een bepaald tijdstip afleiden", zegt Jan Peter van Zandwijk, digitaal forensisch wetenschapper bij het NFI, in het NOS Radio 1 Journaal.

Nuttig bij strafzaken

Het NFI heeft onderzocht hoe goed dat tijdstip overeenkomt met het werkelijke moment dat dat iemand is overleden. Daarvoor werd de hulp ingeroepen van mensen die euthanasie kregen. Die gaven toestemming voor het onderzoek, zegt Van Zandwijk.

Ze kregen ongeveer drie uur voor ze zouden sterven een smartwatch om. Het moment van overlijden werd vervolgens door de arts genoteerd die de euthanasie had uitgevoerd en ongeveer een half uur na overlijden werd de smartwatch weer van de pols gehaald.

"Hierna kunnen we gegevens uit een smartwatch halen en vergelijken met de tijdstip van overlijden, zoals dat door de arts is vastgesteld", legt Van Zandwijk uit.

Die gegevens kunnen nuttig zijn bij strafzaken. "Voor een reconstructie is het natuurlijk belangrijk om zo goed mogelijk te kunnen bepalen wanneer iemand overleden is. Maar het kan bijvoorbeeld ook voor rouwverwerking van nabestaanden belangrijke informatie zijn, als ze weten wanneer ongeveer een naaste overleden is."

Mobiele telefoons

Soms kan het tijdstip van overlijden worden bepaald op basis van camerabeelden of getuigen. Zijn die er niet, dan wordt het ook op basis van een meting van de lichaamstemperatuur bepaald. Dit levert vaak een marge van meerdere uren op.

"Het is afhankelijk van heel veel verschillende factoren, zoals de kleding die iemand draagt, de luchtcirculatie, vochtigheid en buitentemperatuur", zegt Van Zandwijk.

Het NFI doet ook onderzoek naar allerlei informatie uit andere digitale apparaten, zegt de onderzoeker. "Mobiele telefoons kunnen we ook heel veel informatie bevatten, bijvoorbeeld hoeveel stappen zijn gezet en welke afstanden zijn afgelegd."