PostNL vraagt opnieuw miljoenen voor bezorging, ministerie zegt 'nu niet aan de orde'

PostNL vraagt de overheid opnieuw om financiële steun voor de postdienstverlening. Het bedrijf zegt 68 miljoen euro nodig te hebben om de bezorging dit jaar en volgend jaar op orde te houden. Het verzoek komt in aanloop naar de publicatie van de jaarcijfers komende maandag.

Het ministerie van Economische Zaken laat direct al weten dat extra geld "nu niet aan de orde is", omdat er nog wordt nagedacht hoe de toekomst van de postmarkt eruit komt te zien. Ook wijst het ministerie erop dat staatssteun "sowieso niet de voorkeur heeft".

Er wordt steeds minder post verstuurd en daardoor dalen de inkomsten. Ook zegt PostNL al langer dat het last heeft van verouderde wetgeving. Het bedrijf vindt dat die huidige wet een gezonde bedrijfsvoering in de weg staat en wil al langer dat het aantal bezorgmomenten naar beneden wordt bijgesteld.

Teruggefloten

Vorig jaar ging minister Beljaarts van Economische Zaken mee in de wens van PostNL en wilde de wettelijke bezorgtijd verhogen naar 48 uur. Vervolgens werd de minister teruggefloten door de Tweede Kamer, die vaststelde dat de minister voor zijn beurt sprak.

Zolang de Tweede Kamer geen besluit neemt, heeft PostNL steun nodig, zegt het bedrijf: "Politieke besluitvorming over de toekomst van de postmarkt laat op zich wachten, terwijl de kosten voor de huidige dienstverlening verder stijgen."

Langere bezorgtijd

PostNL moet volgens de wet binnen een dag post bij particulieren en bedrijven kunnen bezorgen, en dat 5 dagen in de week. PostNL wil twee of op termijn zelfs drie dagen de tijd krijgen om post te bezorgen. Bezorging binnen een dag, voor dringende post, zou nog wel moeten kunnen, maar dan tegen betaling.

Het postbedrijf wijst erop dat de bezorgtermijn in andere landen al wel versoepeld is. Ook zouden postbedrijven in andere Europese landen overheidssteun krijgen om de postbezorging in stand te kunnen houden.