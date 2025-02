Na 2,5 jaar afwezigheid is Ben Saddik andere vechter: 'Gebruik nu al mijn wapens'

"Of mij onrecht is aangedaan? Nee, zo zou ik het niet willen noemen. Ik ben er zelf ook verantwoordelijk voor. Maar ik heb het inmiddels een plek kunnen geven, hoe moeilijk het ook was."

De weg naar een rentree was een zware. "Het was voor mij heel moeilijk om weer op niveau te komen. Ik ben er toch heel lang uit geweest. Maar ik kijk nu uit naar de wedstrijd. Ik voel me goed."

'Het was meer boksen dan kickboksen'

Goed en sterk, heel erg sterk. Misschien wel sterker dan ooit. Doordat hij een wat andere vechter is geworden.

Vorig jaar maakte Ben Saddik de overstap naar een nieuwe trainer: Said el Badaoui. Die zag wat eraan ontbrak. "Als ik naar zijn wedstrijden kijk, dan zie ik een pure bokser. Maar hij heeft ook sterke benen, die zie ik gewoon te weinig", vindt El Badaoui.