Lonen kunnen best nog stijgen, 'maar dan moet de productiviteit omhoog'

Over het salarisstrookje wordt gemopperd sinds het leven flink duurder werd door de energiecrisis na de Russische inval in Oekraïne. Drie jaar na die explosieve prijsstijging, is de inflatie in Nederland nog altijd hoog in vergelijking met de rest van de eurozone. In januari werden vooral boodschappen opnieuw duurder.

Vorig jaar werd dankzij de grootste loonstijging in veertig jaar tijd de inflatiepijn van de afgelopen jaren zo goed als ingelopen. Toch houden consumenten het gevoel dat ze minder overhouden. "Als je de koopkracht vergelijkt met de situatie in 2020, voor de uitbraak van het coronavirus, dan is de schade pas in januari van dit jaar ingehaald", stelt Groot. "Werknemers hebben vijf jaar geen reële loongroei gekend. Dat is best lang."

Ingewikkelde discussie

Oftewel: de afgelopen vijf jaar haalden de lonen de prijsstijgingen bij, maar niet meer dan dat. "En dat maakt de discussie best ingewikkeld", concludeert Groot.

Hij ziet dat de lonen ten opzichte van de productiviteit in de specialistische zakelijke dienstverlening, handel, farmaceutische industrie en machinebouw in Nederland relatief laag liggen vergeleken met die in de eurozone en de VS. "Maar in sectoren als chemie, landbouw, vervoer en opslag of de voedings- en genotmiddelenindustrie zie je de loonkosten harder stijgen dan de arbeidsproductiviteit. Daarmee gaat de concurrentiepositie van deze sectoren nu hard achteruit."