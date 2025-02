Elfstedentocht spookt altijd door hoofd bij schaatsers: 'Wedstrijd waar je rekening mee houdt'

Bergsma ziet zichzelf niet als "de te kloppen man". "Dat lijkt me sterk. Ik ben misschien wel de bekendste naam in het marathonpeloton, maar ik heb maar één keer de alternatieve Elfstedentocht gewonnen en er zijn heel wat andere mannen in het marathonpeloton die meer favoriet zijn denk ik."

En een Elfstedentocht is toch ook even andere koek dan een 10 kilometer of een marathon. "Het is met niks te vergelijken", aldus Bergsma. "Je moet klunen, schaatsen in het donker en dan van voren zitten."

Groenewoud: "Het is een heel end en iets heel anders dan 80 rondjes op een kunstijsbaan."