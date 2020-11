Roest start jacht op eerste nationale allroundtitel met winst op 500 meter

Net als bij de vrouwen , ontbreekt dit weekend ook bij de mannen een boegbeeld in Heerenveen. Zesvoudig kampioen Sven Kamer, die twee keer negatief testte op het coronavirus, was sinds de nacht van dinsdag op woensdag grieperig en meldde zich af voor de NK.

De Nederlands kampioen verdient naast de nationale titel ook een startbewijs voor de EK allround , die in het weekend van 16 en 17 januari 2021 op het programma staan in Heerenveen.

Roest, drievoudig wereldkampioen allround en vorig jaar goed voor de zilveren medaille op de EK allround, werd nog nooit Nederlands kampioen. Dat had alles te maken met de invulling van kalender in vorige schaatsseizoenen.

Patrick Roest is de jacht op zijn eerste nationale allroundtitel begonnen met een zege op de 500 meter. Bij de Daikin NK allround in Heerenveen won Roest, drievoudig wereldkampioen allround, de sprintafstand in 36,46.

De Daikin NK allround worden zaterdag en zondag gereden op het ijs van Thialf in Heerenveen. De NOS volgt het tweede nationale toernooi van het schaatsseizoen op de voet met extra uitzendingen op NPO 1.

Het schaatsen is ook rechtstreeks te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en via NPO Radio 1.