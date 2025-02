Trein in Sri Lanka ontspoort na botsing met olifanten

Een botsing tussen een trein en een kudde olifanten in Sri Lanka liep voor zowel de trein als de olifanten niet goed af. De trein belandde deels naast het spoor, en minstens zes olifanten overleefden het niet.

De trein reed laat in de avond, in het donker, door het Minneriya Nationale Park. Dit park is juist beroemd vanwege de olifanten. Er leven honderden van deze dieren in het wild, en ze trekken jaarlijks vele duizenden toeristen.

De inzittenden van de trein raakten niet gewond, maar brachten de nacht door bij de ontspoorde trein midden in het wildpark.

Leefgebied onder druk

Waardoor de olifanten op het spoor liepen en niet werden opgemerkt door de machinist, wordt onderzocht door de Sri Lankaanse autoriteiten.

Aanrijdingen met olifanten komen steeds vaker voor, schrijven media in Sri Lanka. Dit is vermoedelijk te wijten aan het feit dat hun natuurlijke leefgebied onder druk staat, waardoor het voor de dieren steeds lastiger wordt om voedsel te vinden.

Het aantal olifanten in het land is al decennia aan het afnemen. In de 19e eeuw werd geschat dat Sri Lanka zo'n 14.000 olifanten herbergde. Bij de laatste grote telling in 2011 werden er nog maar 6000 geteld.