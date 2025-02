Israël: lichaam overgedragen door Hamas is niet van moeder Kfir en Ariel

Israël zegt dat Hamas gisteren de lichamen van de kinderen Kfir en Ariel Bibas heeft overgedragen, maar niet dat van hun moeder Shiri Bibas.

Van wie het teruggegeven lichaam dan wel is, blijft onduidelijk. Volgens Israël komt het DNA ook niet overeen met dat van een van de andere gijzelaars.

De familie Bibas werd op 7 oktober 2023 ontvoerd uit de kiboets Nir Oz, in het zuiden van Israël vlak bij de grens met Gaza. Het jongste kind was toen negen maanden oud, zijn broertje was vier jaar.

Zij en hun moeder overleden in gevangenschap. Volgens Hamas gebeurde dat bij een Israëlische luchtaanval, maar bewijs daarvoor heeft de terreurorganisatie niet gegeven.

Hun vader overleefde de gijzeling door Hamas wel. Hij werd eerder deze maand vrijgelaten. Hij had gescheiden van zijn familie vastgezeten en hoorde pas terug in Israël dat zijn vrouw en kinderen waren overleden.

Hamas en Israël sloten vorige maand een staakt-het-vuren. Daarin is onder meer afgesproken dat in de eerste fase 33 gijzelaars worden overgedragen. Van hen zei Hamas dat acht niet meer in leven zijn. Om wie het ging, was toen nog niet duidelijk.