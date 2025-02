Halve finales opnieuw eindstation Van Gerwen in Premier League, dagsucces Price

Michael van Gerwen is ook op de derde Premier League-avond van dit seizoen in de halve finales blijven steken. Vormden de afgelopen weken de wereldtoppers Luke Humphries en Luke Littler de struikelblokken, in Dublin hield de nog puntloze Nathan Aspinall de Brabantse darter met 6-3 uit de eindstrijd.

Van Gerwen was de derde speeldag begonnen met een 6-4 zege op Chris Dobey, die op 1-2 door een 121-finish van zijn tegenstander al snel achter de feiten aanliep. Na een gemiste matchdart van Van Gerwen op dubbel-11 sloeg de Engelsman terug, maar met een fraaie 90-finish (op bullseye) trok de Nederlander de partij alsnog over de streep.

Aspinall te sterk

Aspinall bleek er in de halve finales zin in te hebben. Vooral in de legs van Van Gerwen scoorde hij er lustig op los. Hij brak de drievoudig wereldkampioen meteen in de eerste leg, deed dat twee legs met bijna een 170-finish bijna opnieuw, maar maakte zijn opponent op 3-1 wel voor een tweede keer een leg afhandig.