Na rampstart knokt Ajax zich tegen Union Sint-Gillis naar achtste finales Europa League

De Amsterdammers werden in de eerste helft volledig overrompeld door de nummer drie van België. Een 0-2 achterstand en een rode kaart voor Davy Klaassen was na een klein halfuur de situatie. Maar Ajax toonde karakter en verdedigde gedisciplineerd. In de verlenging bracht een strafschop van Kenneth Taylor de redding.

Vol vertrouwen

Vorige week zette Ajax een grote stap naar de volgende ronde: op een koud Brussels knollenveld won het met 0-2 van Union. Ze hoefden alleen nog even de return te spelen, zo was de breed gedragen gedachte in Amsterdam.

De koploper van de eredivisie begon dan ook vol vertrouwen aan het duel, en zocht veelal via korte combinaties het vijandelijke doel. Mede dankzij Steven Berghuis als de hangende spits, bij afwezigheid van de grieperige Brian Brobbey.

Al vroeg kreeg Ajax een enorme kans uit een vrije trap van Berghuis, maar Jorrel Hato wist de bal slechts te schampen met het hoofd.

Controle kwijt

Union-verdediger Kevin Mac Allister gaf Hato het goede voorbeeld door na ruim een kwartier een vrije bal wél hard binnen te knikken: 0-1.

Ajax verloor vervolgens volledig de controle. Aanvankelijk kwamen de Amsterdammers nog goed weg, toen een tweede doelpunt van Soufiane Boufal werd afgekeurd wegens buitenspel.