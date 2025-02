Wiersma tegen nijdige Kamer: heb bij boeren geen valse verwachtingen gewekt

De 'rekenkundige ondergrens'

Al jaren wil een groot deel van de Tweede Kamer de rekenkundige ondergrens verhogen. Dat is de grens die bepaalt of er wel of geen natuurvergunning aangevraagd moet worden. Nu moet er een natuurvergunning aangevraagd worden als de geschatte stikstof hoger is dan 0,005 mol per hectare per jaar is.

Minister Wiersma wil die grens ophogen naar 1 mol per hectare per jaar. De metingen worden dus minder streng, en daardoor zouden bedrijven en boeren gemakkelijker zonder zo'n natuurvergunning nieuwe activiteiten starten.

In landen zoals Duitsland en Denemarken geldt al zo'n hogere ondergrens en dat wil de Tweede Kamer ook voor Nederland.

Het is nog niet ingevoerd, omdat juridisch en wetenschappelijk vast moet staan dan de stikstofuitstoot niet toeneemt. Anders kan een rechter oordelen dat die boeren en bedrijven zonder natuurvergunning illegaal werken, zoals eerder is gebeurd bij de PAS-melders.