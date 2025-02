Limburgse jeugdzorginstelling Hilzijn ontkent misstanden

Zorggroep Hilzijn ontkent dat er sprake is van geweld, verkrachting en drugscriminaliteit op locaties van de Limburgse jeugdzorginstelling. (Oud-)medewerkers sloegen afgelopen dinsdag bij de regionale omroep L1 alarm over de omstandigheden binnen de organisatie. Ze zeggen dat cliënten onder andere te maken kregen met geweld, drugscriminaliteit en gedwongen prostitutie.

Dirk Jimmink van de zorggroep zegt zich in een reactie aan L1 niet te herkennen in de beschuldigingen. "Als er al strafbare zaken hebben plaatsgevonden, staat het iedereen vrij om aangifte te doen." Ook is het volgens hem "onvoorstelbaar" dat de directie aangiftes zou tegenhouden. Eerder vertelden meerdere bronnen aan L1 dat "aangiftes ingetrokken moesten worden onder druk van de directie".

De zorggroep stelde dat de meldingen over misstanden het gevolg zouden kunnen zijn van de transitie van gesloten naar open jeugdzorg. "We zijn een voorloper. De veranderende zorgvraag vraagt om een nieuwe aanpak, een flinke transformatie die met zorg en expertise wordt doorgevoerd", zo schreef de organisatie eerder volgens L1.

In hetzelfde bericht schreef de zorggroep volgens L1 dat er geen wederhoor heeft plaatsgevonden. Volgens de regionale omroep is dit onjuist. "Sinds september 2024 heeft L1 herhaaldelijk verzoeken gedaan om een gesprek. Mails, telefoontjes en vragen bleven echter onbeantwoord", aldus de omroep.