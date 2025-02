Contactverbod voor toeschouwer die Britse tennisster Raducanu lastigviel

De man die de Britse tennisster Emma Raducanu lastigviel met "gefixeerd gedrag", is gearresteerd en heeft een contactverbod opgelegd gekregen. Dat maken de autoriteiten van Dubai bekend.

Op het WTA-toernooi in Dubai had de man de tennisster persoonlijk benaderd, een briefje gestuurd met onder meer zijn telefoonnummer en hij vertoonde ander "gedrag dat leed bij haar veroorzaakte", aldus de politie.

Dinsdagavond, tijdens haar partij in de tweede ronde tegen de Tsjechische Karolina Muchova, zat hij op een van de voorste rijen. Bij een achterstand van 2-0 in de eerste set werd Raducanu zo door de man gestoord dat ze bij de umpire meldde wat hij deed. Daarop werd hij door de beveiliging uit het stadion verwijderd.

Niet welkom

De politie van Dubai zegt dat de man inmiddels een officiële verklaring heeft ondertekend waarin staat dat hij niet meer bij haar in de buurt zal komen. Naast dit contactverbod is hij ook niet meer welkom op toekomstige toernooien.

De 22-jarige Raducanu, die in 2021 de US Open won, vocht zich terug in de wedstrijd. Uiteindelijk verloor ze van Muchova in twee sets: het werd 7-6 en 6-4 voor de Tsjechische.

Raducanu is eerder op een soortgelijke manier lastiggevallen. Enkele jaren geleden kreeg een 35-jarige man een taakstraf van 200 uur opgelegd omdat hij meerdere keren naar haar huis was gekomen. Als 'blijk van adoratie' had hij kerstverlichting in een boom in haar tuin gehangen en liet hij bloemen achter. Raducanu was toen 19.