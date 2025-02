Macron: Trump mag geen zwakte tonen richting Poetin

De Franse president Macron zegt dat hij tijdens zijn bezoek aan Washington volgende week maandag Trump ervan zal proberen te overtuigen dat de belangen van de Amerikaanse president overeenkomen met die van Europese bondgenoten.

"Ik ken Trump, ik respecteer hem en ik geloof dat hij mij respecteert", aldus Macron. De Franse leider wil tegen Trump zeggen dat hij geen zwakte mag tonen tegenover de Russische president Poetin. "Zo bent u niet en het is niet in uw belang."

Door zwakte te tonen, en daardoor een slechte deal over Oekraïne te realiseren, zal Trump volgens Macron niet geloofwaardig overkomen richting China en Iran.

"Hoe kan je geloofwaardig zijn voor China als je zwak bent naar Poetin?", vraagt de Franse leider zich af. China kan dat volgens Macron opvatten als signaal voor de situatie met Taiwan. China beschouwt dat eiland als een afvallige provincie. En over Iran zegt hij: "En u, die niet wil dat Iran een atoombom maakt, u kunt niet zwak zijn richting degene die helpt om die bom te maken."

'Onzekerheid, ook voor Poetin'

De manier waarop Trump heeft gereageerd op de oorlog in Oekraïne noemt Macron zorgwekkend. Omdat Trump vooral in deals denkt, kan dat volgens Macron leiden tot een overeenkomst die onbevredigend is. Maar Macron benadrukt dat die onzekerheid over Trump ook geldt voor Poetin, "en dat is positief", omdat Poetin niet precies weet wat hij aan Trump heeft. Dat kan volgens Macron helpen bij de onderhandelingen.

Verder zegt Macron dat de Oekraïense president Zelensky "een legitieme leider" is en dat hij, in tegenstelling tot Poetin, door middel van vrije verkiezingen aan de macht is gekomen. Daarmee reageert de Franse president op Trump, die Zelensky gisteren een "dictator zonder verkiezingen" noemde. Dat zei hij nadat Zelensky hem op zijn beurt ervan had beschuldigd te leven in een Russische desinformatiebubbel.

Macron deed de uitspraken tijdens een vraag-en-antwoordsessie op sociale media. Die sessie was onderdeel van een plan van de Franse regering om mensen bewuster te maken van de impact van de oorlog in Oekraïne, de rol van Frankrijk en de verandering in de houding van de VS sinds Trump aan de macht is.

Zelensky verzoenend

Ondertussen heeft Zelensky een verzoenende toon aangeslagen naar de Verenigde Staten, na het moddergooien van gisteren. Zelensky had een gesprek met de Amerikaanse Oekraïne-gezant Kellogg.

Na afloop van die bijeenkomst schreef Zelensky op X dat hij dankbaar is voor alle steun die de VS aan Oekraïne heeft gegeven. Hij zegt dat zijn land klaar is voor een sterke, effectieve investerings- en veiligheidsovereenkomst met de president van de VS. "We moeten zorgen voor een sterke en langdurige vrede zodat Rusland niet kan terugkomen met oorlog."

Naast Macron gaat de Britse premier Starmer volgende week naar Washington. Ook Starmer zal in het Witte Huis een ontmoeting hebben met president Trump, waarin het zal gaan over de onderhandelingen om tot een bestand in Oekraïne te komen. De Verenigde Staten praten daar nu met Rusland over, zonder Oekraïne en Europa.