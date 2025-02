PSV vraagt UEFA vanwege carnaval om dag uitstel voor duel achtste finale Champions League

PSV heeft samen met de gemeente Eindhoven een verzoek ingediend bij de UEFA om de thuiswedstrijd in de achtste finales van de Champions League op woensdag 5 maart te spelen, en niet de dag ervoor op dinsdag.

Dinsdag 4 maart is namelijk de laatste dag van carnaval in Eindhoven.

PSV hoopt daarom, ook voor de fans, dat het de thuiswedstrijd op woensdag mag spelen. De gemeente Eindhoven vreest problemen met de politie-inzet als het duel op carnavalsdinsdag wordt gespeeld.

Arsenal of Internazionale

De Eindhovenaren plaatsten zich gisteren voor de achtste finales dankzij een 3-1 zege op Juventus. De tegenstander in de volgende ronde wordt Arsenal of Internazionale en het is al zeker dat PSV eerst thuis speelt, op dinsdag of woensdag. De loting is vrijdag.

In 2007 diende PSV ook al een 'carnavalsverzoek' in bij de UEFA voor een achtstefinalewedstrijd tegen Arsenal. De Europese voetbalbond ging daar toen niet mee akkoord.